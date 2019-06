Schützen laufen beim Schützenfestumzug mit

Die Mitglieder der Schützengesellschaft 1629 Rothenkirchen nehmen am Schützenfestzug in Bad Staffelstein am Sonntag, 16. Juni, teil. Die Abfahrt mit dem Bus ist um 8.30 Uhr ab der ehemaligen Raiffeisenbank. Die Rückfahrt ist für 13 Uhr vorgesehen. In Pressig und Haßlach ist an den bekannten Haltestellen neben der B 85 auch die Möglichkeit zum Zusteigen gegeben. Der große Schützenfestzug in Bad Staffelstein beginnt bereits um 9.45 Uhr und führt zunächst zum Rathaus und dann zum Festplatz. Um eine zahlreiche Teilnahme wird gebeten. red