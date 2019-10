Der Schützenverein Veilbronn-Siegritz lädt zum Schnupperschießen für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren ein. Auch die Eltern sind willkommen, um sich zu informieren. Der Termin ist am Sonntag, 6. Oktober, von 14 bis 17 Uhr im Schützenhaus in Siegritz. Für Verpflegung ist gesorgt. Wer an diesen Nachmittag keine Zeit hat, kann gerne beim Training der Jugendlichen vorbeischauen. Die Jugend trainiert jeden Freitag ab 19 Uhr. red