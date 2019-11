Schützen laden zum Königsessen ein

Die Schützengesellschaft 1871 lädt am Samstag, 30. November, ab 18 Uhr zum traditionellen Königsessen in das Schießsportzentrum in Michelau ein. Zwischen 18 und 19 Uhr besteht für alle bisherigen Schützenkönige und -königinnen die Möglichkeit, auf die Kaiserscheibe zu schießen und die Kaiserwürde noch am gleichen Abend entgegenzunehmen. Des Weiteren erfolgt auch die Preisverteilung vom Abschießen und der Vereinsmeisterschaft. Am Mittwoch, 11. Dezember, findet ab 19 Uhr das Weihnachtsschießen statt. kag