Schützen laden ein

Die Privilegierte Schützengesellschaft 1612 Ludwigsstadt lädt an zwei Samstagen zum Schnupperschießen ins Schützenhaus. Interessierte haben am Samstag, 31. August, und Samstag, 14. September, die Möglichkeit ihre Treffsicherheit mit Lichtpunktgewehr, Luftgewehr und Luftpistole zu testen. Auf dem vollelektronischen Schießstand gibt es Tipps u. a. von den Bayernliga-Schützen rund um Sportwart Christoph Methfessel. Das Mindestalter für Luftdruckwaffen beträgt zwölf Jahre. Am 31. August findet das Schnupperschießen zwischen 14 und 17 Uhr statt. Am 14. September ist das Schnupperschießen Teil des Foodtruck-Festivals von 13 bis 21 Uhr auf dem Schützenplatz. red