Schützen küren bei der Kerwa ihre neuen Majestäten

Die Mühlhausener Schützenkerwa fand in einer gewohnt angenehmen Umgebung unter den Linden am Marktplatz statt. Zahlreiche Gäste ließen dort sich die Speisen und Getränke schmecken, bevor der Vorsitzende Bernhard Hofmann (l.) über eine interessante Neuerung informierte. Die Bogenschützen haben in Schlüsselfeld eine neue Abteilung mit Übungsgelände auf dem alten Sportplatz gegründet, um den Schießsport im Ebrachgrund noch attraktiver zu machen. Bereits seit einigen Jahren wird in Mühlhausen erfolgreich mit Pfeil und Bogen geschossen, was die wiederholte Qualifikation von Schützen zur bayerischen und deutschen Meisterschaft zeigt. Einen Höhepunkt der Kerwa stellte auch in diesem Jahr die Proklamation der neuen Schützenkönige dar. Bei den Herren siegte Tobias Hofmann, Damenkönigin wurde Caroline Böckl, die neue Jugendkönigin heißt Clara Pechthold und erfolgreicher Senior war Martin Schmidt (v. l.). Foto: privat