Schützen haben einen Lauf

Bei der privilegierten Schützengesellschaft läuft es rund. Für das Jahr 2019 steht mit dem Besuch des Oktoberfestumzuges ein Höhepunkt an. Durchweg positiv fiel die Bilanz der Verantwortlichen bei der Generalversammlung aus: Sowohl im sportlichen als auch im gesellschaftlichen Bereich war der Verein erfolgreich. Dies wurde bei den Berichten von Zweitem Schützenmeister Frank Ziener, Schatzmeister Jochen Solbrig, Sportwart Christoph Methfessel und Kurzwaffenreferent Alexander Harnisch deutlich.

Die Gesellschaft gewann im Jahr 2018 insgesamt 14 neue Mitglieder. Zum 1. Januar 2019 stieg die Mitgliederzahl somit auf 272.

Das Ludwigsstädter Vogelschießen habe wieder den Höhepunkt des Gesellschaftsjahres gebildet. Für das Jahr 2019 habe man mit den "Troglauer Buam" wieder eine Spitzenband verpflichtet. Am Montagabend spielt zur Rocknacht "Fristlos".

Schatzmeister Jochen Solbrig berichtete der Versammlung, dass die Gesellschaft voraussichtlich im Jahr 2020 wieder schuldenfrei sein werde. "Dass wir es geschafft haben, die Investitionen des Schießstandumbaus in nur zehn Jahren wieder zu erwirtschaften, ist beachtlich", meinte Solbrig.

In sportlicher Hinsicht ist die Gesellschaft so erfolgreich wie noch nie. Von den sieben Rundenwettkampfmannschaften belegten vier den ersten Platz in ihrer Gruppe. Die erste Luftgewehrmannschaft kämpft im April sogar um den Aufstieg in die Bayernliga. Bei Gau- und Bezirksmeisterschaften wurden 31 Titel erzielt. Acht Starter waren bei den bayerischen Meisterschaften und drei bei den deutschen Meisterschaften dabei.

Ein historischer Erfolg gelang Sarah Lipfert beim Oktoberfest-Landesschießen: Sie setzte den besten Schuss auf die Königsscheibe der Luftpistolenschützen und errang die Würde als Landesschützenkönigin. Deshalb beabsichtigt die privilegierte Schützengesellschaft Ludwigsstadt die Teilnahme am Oktoberfestumzug am 22. September. "Wir haben die Bewerbung in München abgegeben, und die Chancen stehen gut", sagte Frank Ziener.

Wahlen und Ehrungen

Die Neuwahlen brachten keine Veränderungen. Zweiter Schützenmeister Frank Ziener, Schatzmeister Jochen Solbrig und Jugendsportleiterin Lina-Marie Harnisch wurden im Amt bestätigt, ebenso Florian Bauer als Kassenprüfer. Im Gesellschaftsausschuss sind weiterhin Andrea Früchtl, Carmen Fischer, Jürgen Grüdl, Detlef Hofmann und Friedrich Treuner vertreten.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Steve Hofmann, Sebastian Methfessel und Barbara Treuner geehrt. Seit 40 Jahren sind Helmut Daum, Matthias Herzog, Norbert Martin und Udo Schwab Mitglieder der Schützen. Altbürgermeister Gert Bayerlein und Gerhard Dörung wurden für 50-jährige Vereinstreue geehrt. Bereits seit 60 Jahren ist Gerhard Eichhorn Vereinsmitglied. red