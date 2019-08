Für die Schützenkirchweih in Leienfels ist am Samstag, 17. August, Auftakt um 19 Uhr mit Bölleranschießen. Der Sonntag, 18. August, beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kapelle, anschließend ist Frühschoppen. An beiden Tagen gibt es musikalische Unterhaltung sowie Grillspezialitäten. red