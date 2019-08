Schützen fahren nach Kronach

Die Schützengesellschaft 1629 Rothenkrichen wird am Schützenauszug zum Freischießen der SG Kronach in Kronach teilnehmen. Wie schon in den Vorjahren, sind die Mitglieder der Schützengesellschaft 1629 Rothenkirchen mit ihren neuen Majestäten Jungschützenkönig David Beetz und Schützenkaiser Georg Backer wieder beim Schützenauszug des Kronacher Freischießens am Sonntag, 11. August dabei. Ab 10 Uhr findet traditionsgemäß das Standkonzert des Luftwaffenmusikkorps Erfurt auf dem Marktplatz statt. Nach der Begrüßung um 10.30 Uhr bewegt sich der Schützenauszug vom Marktplatz zur Hofwiese. Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten. Für die Mitglieder, die nicht privat fahren möchten, besteht die Möglichkeit, nach Kronach den Bus zu benützen, der um 9.15 Uhr ab dem Bürogebäude der Firma Rauschert (vormals Raiffeisenbank) startet, mit Zusteigemöglichkeiten in Pressig und Haßlach/KC. Die Rückfahrt ab Hofwiese hinter dem Kronacher Schützenhaus ist für 14 Uhr vorgesehen. eh