Schützen ehren Mitglieder

Am Samstag, den 17.02.2018 fand die ordentliche Mitgliederversammlung des Schützenver-eins Uehlfeld im Schützenhaus statt. Erster Schützenmeister Norbert Stoll begrüßte die 32 anwesenden Mitglieder. Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Vereinsmitglieder folgten die Berichte des Schützenmeisteramtes.

Aktuell nimmt der Verein mit fünf Luftgewehr-, zwei Luftpistolen- und einer Luftgewehr-Jugendmannschaft an den Rundenwettkämpfen teil. Besonders erfreulich ist dabei die Teilnahme einer neu gebildeten reinen Damen-Mannschaft mit Sabine Konrad, Petra Haala, Lisa Schweikl, Sandra Schweikl-Pabst und Yvonne Stoll.

Der Bericht der Kassiererin Yvonne Stoll ergab ein ansehnliches Plus in der Vereinskasse. In den Berichten der Sport-, Damen- und Jugendleitung berichteten Martin Raber, Martina Mönius und Helmut Schweikl über die Platzierungen der Mannschaften sowie von Einzelschützen bei den überörtlichen Meisterschaften. Aufgrund der Altersstruktur befürchtet Helmut Schweikl den Fortbestand der Jugendmannschaft im kommenden Jahr. Deshalb erfolgt ein Aufruf an die Jugendlichen, den Schießsport zu "erschnuppern". Gerne können Interessierte freitags ab 18 Uhr beim Jugendtraining vorbeischauen.

Folgende Mitglieder wurden auszeichnen: Für 100 Rundenwettkämpfe Katharina Reich. Auf 400 Rundenwettkämpfe bringt es Holger Cichon. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Peter Dreßler geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Brigitte Schwarz, Erna Bauer, Rosi Cichon, Maria Stangl, Gisela Salzbrunn, Hildegard Schulz und Waltraud Schneider.

Norbert Stoll