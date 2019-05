Schützen äußerst erfolgreich

Bei den in Bamberg in den letzten Wochen ausgetragenen Bezirksmeisterschaften mit Großkaliberwaffen waren die Lichtenfelser Scharfschützen extrem erfolgreich. Bei einer kleinen Feierstunde würdigte der Schützenmeister die Sieger der Wettkämpfe: 29 Teilnehmer aus der Kgl.-Privil. SSG Lichtenfels waren mit 87 Starts in den Standartdisziplinen angetreten und konnten 17 erste Plätze, zehn zweite Plätze und zwölf dritte Platzierungen erreichen; somit sind alle diese Schützen für die bayerischen Meisterschaften, die in Bamberg ausgetragen werden, qualifiziert.

Schützenmeister Erwin Kalb führte die Erfolge auf den Trainingseifer zurück. Er führte aus, dass es besonders erfreulich sei, dass die Anzahl der "Meisterschützen" ständig zunehme und vom Jungschützen bis zu mehrfachen bayerischen Meistern, von deutschen Meistern und Titelträgern in Spezialdisziplinen bis zum Europa- und Weltmeister quer durch alle Altersklassen reiche, wie er sagte.

Erwin Kalb übergab als Anerkennung für die Leistungen an folgende Schützen ein Präsent: Matthias Heft (Altersklasse, 1. Platz, Revolver b. .38, 25m Präzision 1. Platz, Revolver Magnum b. .357, 25m Präzision 1. Platz, Pistole .22, 25m Präzision 1 . Platz, Revolver Magnum b. .357, 25m Kombi 1. Platz, Pistole .22, 25m Kombi 2. Platz, Revolver b. .38, 25m Kombi), Frank Fischer (Schützenklasse 1. Platz, Dienstsportrevolver, 25m Präzision 2. Platz, Revolver ü. .38, 25m Präzision). Ralf Fischer (Schützenklasse: 3. Platz, Revolver ü. .38, 25m Präzision 3. Platz, Dienstsportrevolver, 25m Präzision). Michael Haas (Seniorenklasse 1. Platz, Revolver Magnum b. .357, 25m Präzision 1. Platz, Revolver Magnum b. .357, 25m Kombi 2. Platz, Pistole .30, 25m Präzision 2. Platz, Pistole .22, 25m Kombi 3. Platz, Pistole .22, 25m Präzision 3. Platz, Pistole .32, 25m Präzision). Volker Kotschenreuther (Altersklasse 3. Platz, Revolver Magnum, ü. .357, 25m Präzision). Louis Erlmann (Jugendklasse 1. Platz, UHR KK, 50m Präzision 1. Platz, ZF-Gewehr, 50m Präzision 3. Platz, Pistole .22, 25m Präzision). Rainer Blindauer (Schützenklasse 3. Platz, Pistole .22, 25m Präzision 3. Platz, Pistole .22, 25m Kombi). Axel Richter (Altersklasse 2. Platz, Pistole .22 Optik, 25m Präzision 2. Platz, Pistole .30, 25m Kombi 3. Platz, Pistole 9mm, 25m Kombi 3. Platz, Pistole .30, 25m Präzision 3. Platz, Pistole .22 Optik, 25m Kombi). Roman Kunzelmann (Schützenklasse 1. Platz, SG SL KK Optik, 50m Fertigkeit). Robert Herbst (Altersklasse 1. Platz, SG SL Optik, 100m Zeitserie). Lothar Leepa (Altersklasse 1. Platz, Jagdgewehr ü. 6,4mm, 100m Präzision). Christian Thiel (Altersklasse 1. Platz, MSG, 100m Präzision 1. Platz, PG ü. 7 m, 100m Präzision 2. Platz, PG b.7mm, 100m Präzision). Stefan Gerber (Schützenklasse 1. Platz, ZF-Gewehr b. 7 Mm, 100m Präzision). Mario Steinke (Seniorenklasse 2. Platz, PG ü. 7 Mm, 100m Präzision). Ulrich Haas (Altersklasse 3. Platz, ZF-Gewehr SL b. 7 Mm, 100m Präzision ). Jan Welsch (Schützenklasse 1. Platz, SG SL KW, 50m Präzision 2. Platz, ZF-Gewehr SL ü. 7mm, 100m Präzision 2. Platz, ZF-Gewehr SL ü. 7mm, 100m Fertigkeit). red