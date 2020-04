"Schüsse" aus dem Fenster waren Böller

Schüsse aus einem Fenster einer Wohnung in der St.-Martin-Siedlung wurden der Polizei Freitagnacht gegen 1 Uhr gemeldet. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen,war nichts mehr zu hören. Da in der Wohnung Licht brannte und auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, wurde die Wohnungstür geöffnet. In der Wohnung befanden sich der 25-jährige Bewohner sowie eine weiterer 25-Jähriger, der nicht im gemeinsamen Hausstand lebt. Auf dem Wohnzimmertisch lagen diverse Betäubungsmittel herum. Bei der weiteren Durchsuchung der Wohnung konnten weitere Drogen sowie dazugehörige Utensilien sichergestellt werden. Des Weiteren hingen diverse Flaggen mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen an den Wänden. Eine Schusswaffe fanden die Beamten nicht. Der Lärm könnte vermutlich vom Zünden von Silvesterböllern stammen. Die beiden Männer werden nun wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie der nicht im Haus Lebende nach dem Infektionsschutzgesetz aufgrund der Ausgangsbeschränkung angezeigt.