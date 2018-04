Schülertreff öffnet Türen

Im Schuljahr 2005/2006 nahm der Schülerhort in Ziegelhütten provisorisch im alten Gebäude der Grundschule, jetzt Bau B der Hans Edelmann Schule, seinen Betrieb auf. Zwei Jahre renovierte dann die Stadt Kulmbach das 350 Jahre alte Forsthaus. Inzwischen beleben bereits seit mehr als zehn Jahren zahlreiche Jungen und Mädchen das Gebäude. Der Schülerhort der Geschwister-Gummi-Stiftung nennt sich seitdem Schülertreff "Altes Forsthaus". Mittlerweile werden hier über 60 Mädchen und Jungen betreut. Aus diesem Anlass wird am Samstag, 28. April, von 13 bis 17 Uhr zu einem "Tag der offenen Tür" in die Ziegelhüttener Straße 53 in Kulmbach eingeladen. An diesem Nachmittag erhält man einen Einblick in den Hortalltag. Als "Rundum-Sorglos-Paket" bezeichnet die Fachbereichsleitung bei der Geschwister-Gummi-Stiftung Elsbeth Oberhammer die Schülerhorte. red