Schülerpaten gesucht

Mit einer Spende über 500 Euro fördert die Kolping-Bildungs-Stiftung in Bamberg das Schülerpaten-Projekt des Freiwilligenzentrums Carithek. Die Stiftung unterstreicht damit das gemeinsame Ziel beider Einrichtungen, Mittelschüler beim Übergang von der Schule in den Beruf zu unterstützen. "Junge Menschen sollen qualifiziert werden, damit sie im Berufsleben Fuß fassen können", heißt es in der Mitteilung des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg.

Knapp zwei Jahre dauert eine Schülerpatenschaft: vom Beginn der 8. Klasse bis zum Ende des 9. Schuljahres. Während dieser Zeit begleiten berufs- und lebenserfahrene Erwachsene die Jugendlichen mit Rat und Tat. Dabei wird jeder Jugendliche von seinem eigenen Paten betreut. Die Paten unterstützen die Schüler etwa bei der Praktikumssuche, geben ihnen Nachhilfe oder hören sich ihre Sorgen an. In der Regel "investiert" ein Pate zwei Stunden pro Woche, die er jeweils individuell mit seinem Schüler vereinbart. Derzeit sind neun Schülerpaten an drei Schulen aktiv.

Die Schülerpaten sind ehrenamtlich tätig und werden vom Bamberger Freiwilligenzentrum

Carithek mit den Jugendlichen zusammengebracht. Dazu organisiert die Carithek zu Schuljahresbeginn an den beteiligten Schulen "Speed-Datings", bei denen sich Schüler und Erwachsene kennenlernen und zu Tandems zusammenfinden.

Auch für das kommende Schuljahr sucht die Carithek wieder neue Schülerpaten. Für die Übernahme einer Patenschaft ist keine pädagogische Vorbildung erforderlich.

Wer interessiert ist, kann sich an die Projektkoordinatorin Simone Famulla beim Bamberger Freiwilligenzentrum Carithek wenden unter der Telefonnummer 0951/8604-146 oder per E-Mail carithek@caritas-bamberg.de. red