Schülern ist die Umwelt wichtig

Coburger Schülern ist die Natur wichtig. Am Casimirianum gründete sich im Herbst 2018 eine Arbeitsgemeinschaft mit den Namen "CasiGoesGreenPlanet" mit Schülern aus den Klassen 5 bis 11. Diese AG hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fakten zu recherchieren, die Mitschüler zu informieren und ein Umdenken zu erwirken. Dazu hat die AG ein Infoboard installiert, das in der Pausenhalle alle Schüler zu Themen der Nachhaltigkeit informieren soll - das so genannte Grüne Brett. Ergänzend hat ein Mitglied der AG eine Webseite entwickelt: www.casigoesgreenplanet.wordpress.com, die weitere und ausführlichere Informationen vermittelt, welche zum Teil auch per QR-Code verlinkt sind. Die Initiative wird auch im kommenden Schuljahr fortgeführt.

Am Anfang des Projektes stellten die Schüler des Privaten Beruflichen Schulzentrums Coburg bei einem Rundgang durchs Schulhaus fest: Es wird zu viel Plastik verwendet! Laminierte Schilder, Plastikbeutel, Plastikflaschen, Plastikbecher. Das wollten die engagierten Schüler ändern - also leisteten sie in allen Klassen des Schulzentrums Aufklärungsarbeit durch selbst erstellte Powerpoint-Präsentationen und stellten Alternativen zum Plastikkonsum vor, wie zum Beispiel Bambusbecher, Bambusküchenrollen, Wachstücher, Edelstahlflaschen, Edelstahlfrühstücksdosen und vieles mehr. Den Vertreiber des Kaffeeautomaten konnten sie überzeugen, die Plastikeinmalbecher gegen Papierbecher auszutauschen und bei Verwendung der eigenen Tasse 10 Cent Ersparnis zu gewähren. Einnahmen aus dem Becher- und Kuchenverkauf spendeten die Naturschützer der Offenen Ganztagesschule der Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg, um damit sozial benachteiligten Kindern ein gesundes Frühstück zu ermöglichen. Den Verkauf der Bambuskaffeebecher übernimmt die nachfolgende Klasse der Fachschule für Heilerziehungspflege.

Kampf den Einwegartikeln

Auch die Schüler der FOS/BOS Coburg führten verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte durch: Bei einer großen Pflanzaktion im November wurden die Grünflächen der Schule von vielen fleißigen Händen mit Frühlingsblühern bestückt. Kurz vor Weihnachten nahmen alle Schüler der 11. Klassen an einem Projekttag mit verschiedenen Themen teil. Jeder Schüler der 11wa hielt außerdem ein Referat über Insekten sowie zum Thema Plastik. Die Klassen 11ta und 11tb unternahmen im Juni eine Führung durch das Müllheizkraftwerk Coburg. Auf Betreiben der Schülermitverwaltung werden seit September 2018 außerdem am Kaffeeautomaten für Einwegbecher 20 Cent zusätzlich verlangt.

Die Grundschule Wildenheid-Haarbrücken organisierte Aufräumaktionen im Schulwald, wobei Totholz-, Stein- und Laubhaufen an verschiedenen Plätzen errichtet wurden, um mehr Lebensräume für Wildtiere zu schaffen. Ebenso wurde unterschiedliches Material für ein Insektenhotel gesammelt. Im Unterricht wurde besprochen, welchen Nutzen Insekten im Obst- und Gemüseanbau haben. Die Klasse 2 a legte ein Blumenbeet mit Tracht- und Pollenpflanzen für Bienen an.

Fast alle Lehrkräfte und circa 85 Schüler aus den 11. Klassen der Mauritiusschule Ahorn waren beim Ramadama am 9. April 2019 im Einsatz. Mit einer Projektwoche unter dem Titel "Klimaschutz und erneuerbare Energien" widmete sich das Sonderpädagogische Förderzentrum außerdem den Zukunftsthemen Klimawandel, erneuerbare Energien und Plastikvermeidung. Bei einer Energiewanderung erkundeten Schüler und Lehrkräfte zusammen mit Fachleuten die Funktionen und Kräfte der erneuerbaren Energien Wind, Wasser, Sonne und Biomasse.

Die gesammelten Eindrücke verarbeiteten die Schüler zusammen mit ihren Lehrern in weiteren Projekten und Experimenten rund um den Klimaschutz. Die Projektwoche erhielt im Dezember 2018 bereits einen der drei oberfränkischen Bürgerenergiepreise, verbunden mit einem Preisgeld. red