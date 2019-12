Schülerinnen sagen "Merci"

Sebastian Schanz Warm ums Herz wird dem Leser der vielen Dankesbotschaften der Schülerinnen der benachbarten Maria-Ward-Schule. Für Bernhard Schäflein sind diese "Liebesbriefchen", wie er sie nennt, das schönste Abschiedsgeschenk. Garniert mit selbst gebackenen Muffins und Plätzchen. Als ob die jungen Kundinnen ihren Süßigkeiten-Lieferanten des Vertrauens zum Abschied noch mal mit seinen eigenen Waffen schlagen wollten.

"Vielen Dank für die ganzen Süßigkeiten und die tollen Gespräche", schreibt ein Mädchen, das Schäflein in Erinnerung behalten wird, wie er sagt. "Sie kam immer erst um drei Minuten vor 8 Uhr in den Laden und hat sich dann seelenruhig mit mir unterhalten", erzählt der 69-Jährige schmunzelnd. Wenn er sie ein bisschen gedrängelt habe, ins Klassenzimmer zu flitzen, sei die Schülerin ganz gelassen geblieben und habe abgewunken: "Die Lehrer kommen doch auch zu spät."

Geschichten wie diese wird Schäflein mitnehmen, wenn er in diesen Tagen seinen Schreibwarenladen in der Frauenstraße für immer zusperrt.

Was er mit dem Laden und dem Gebäude machen soll, will er sich im neuen Jahr in aller Ruhe - im Ruhestand - überlegen. 85 Jahre Einzelhandelstradition gehen dann zu Ende. Und für Schäflein eine über 50 Jahre dauernde Ära als "Wunsch-Opa", wie ihn die Schüler nannten. "Worte sind niemals genug, um Ihnen für alles zu danken, was sie für uns getan haben", schreibt eine neunte Klasse auf einem aufwendig gestalteten Fotoposter samt Bilderrahmen. "Danke für die Haribo-Boxen", bringt es eine Mädchen-Clique schnörkellos auf den Punkt. Die Klasse 5aG fasst zusammen: "Wir fanden es immer schön, dass wir vor und nach der Schule und in Freistunden zu Ihnen kommen konnten. Wir finden es schade, dass Sie aufhören. Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Leben." Dem kann man sich nur anschließen.