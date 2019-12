Schülerinnen pflanzen 600 Bäume

Fridays for Future hat bereits einiges bewegt, die Klimadiskussion ist in aller Munde ... Nur zu demonstrieren reicht den Schülerinnen des Eichendorff-Gymnasiums jedoch nicht. Am vergangenen Samstag ergriffen sie auf Initiative des Vaters einer Schülerin hin die Chance, in ihrer Freizeit selbst aktiv zu werden und einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten - mit Herz und Hand - aber auch mit Hacke und Handschuhen.

Bei einer vierstündigen Aufforstungsaktion pflanzte eine Gruppe, bestehend aus Schülerinnen aller Jahrgangsstufen, Eltern und Lehrern, 600 Bäume in einem privaten Waldstück bei Medlitz (Gemeinde Rattelsdorf). Der Klimawandel kann einer aktuellen Studie der ETH Zürich zufolge durch nichts so effektiv bekämpft werden wie durch Aufforstung. "Auch wir als Schule wollen Verantwortung übernehmen und uns im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit noch stärker engagieren", betont Lehrerin Isabel Bonora, die als Umweltbeauftragte die Aktion mitorganisiert hat.

Bei strahlendem Sonnenschein rückten über dreißig Helferinnen und Helfer mit Spaten, Pflanzhacken und großer Motivation an, um gemeinsam Pflanzlöcher auszuheben, die jungen Bäume zu setzen und sich einen Spaß daraus zu machen, sich ausgefallene Namen für diese zu überlegen. "Mit Liebe" (Zitat Schülerinnen) wurden junge Weiß- und Nordmanntannen gepflanzt, welchen aufgrund ihrer tiefreichenden Wurzeln eine bessere Klimastabilität zugeschrieben wird als der weit verbreiteten Fichte, die als Flachwurzler vielerorts mit Trockenheit und Schädlingsbefall zu kämpfen hat. So soll der Wald als Ökosystem stabilisiert und auf weitere niederschlagsarme Jahre vorbereitet werden. Die Schülerinnen erfuhren aktiv einen wertschätzenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Ibo