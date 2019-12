Schülerinnen machen Hüte zu Kunstwerken

Zum 300-jährigen Jubiläum der Maria-Ward-Schule gestalteten Schülerinnen der 7. und 9. Jahrgangsstufe der Realschule im Kunstunterricht kleine Hütchen, auch bekannt als "Fascinator" - jede Schülerin hat ein Unikat geschaffen.

Die Hutmodelle und ihre Schöpferinnen wurden anschließend von Jürgen Strahm und Martin-Maximilian Steiner portraitiert. Zur Vernissage am heutigen Freitag um 19 Uhr in der "Scheinbar" im Lichtspiel-Kino, Untere Königstraße 34, werden die Portraitfotografien mit einer Kurzgeschichte von Martin Beyer umrahmt. In "Das Mädchen und der Hut" erzählt er von Marie, die es als Neuankömmling in der Schule schwer hat. Wegen ihrer Kopfbedeckung muss sie Hohn und Spott über sich ergehen lassen und leidet sehr darunter. Bis sich der Wind dreht ... Die Ausstellung ist bis zum 8. März geöffnet. red