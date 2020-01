Schülerinnen kriegen sich richtig in die Haare

Zu einer gröberen Auseinandersetzung zwischen zwei Schülerinnen kam es bereits am Donnerstag vergangener Woche. Wie am Sonntag angezeigt wurde, hatten sich eine 14- und eine 15-Jährige vor Unterrichtsbeginn auf dem Gelände des Schulzentrums in Römershag derart gestritten, dass sich eine der beiden schließlich leicht verletzt zur Behandlung in eine Klinik begeben musste. Es werden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung geführt, weil ihre Kontrahentin wohl mit einem Gegenstand zugeschlagen hatte, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol