Bei einem Fahrstreifenwechsel hat ein Busfahrer ein anderes Fahrzeug touchiert. Am Dienstag um 7.15 Uhr streifte der 61-jährige Fahrer mit seinem Linienbus einen neben ihm befindlichen Pkw im Postweg. An Omnibus und Pkw entstand dabei ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro. Zwei 13-jährige Mädchen, die auf dem Weg zur Schule in dem Bus saßen, wurden aufgrund des Zusammenstoßes leicht verletzt. pol