Schülerinnen als Langfinger unterwegs

In einem Einkaufsmarkt in der Bamberger Straße wurden am Mittwochnachmittag zwei 12- und 14-jährige Mädchen dabei beobachtet, als sie entwendete Waren konsumierten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Freundinnen bereits vorher in umliegenden Geschäften als Langfinger unterwegs waren. Diverses Diebesgut konnte in den Jackentaschen bzw. in den Schultaschen aufgefunden werden. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme konnten die beiden Schülerinnen von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden.