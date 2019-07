Auf dem Weg in die Schule war am Mittwochmorgen eine Schülerin zwischen der Pfalzstraße und der Steinstraße. In diesem Bereich waren Arbeiter mit Heckenschneiden beschäftigt. Als das Mädchen gegen 7.30 Uhr auf dem Gehweg an einem Arbeiter vorbeilief, nahm dieser die Heckenschere herunter, so dass die Schnittmesser nach hinten ragten und das Mädchen blieb mit einem Oberschenkel an der Heckenschere hängen. Dabei erlitt die Schülerin eine oberflächige Schnittwunde. pol