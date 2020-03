Das Bankräubertrio Luigi (Emma Hörmann), Nick (Michael McKnight) und Jack (Samuel Spahn) strandet nach einem misslungenen Banküberfall im abgelegenen Kloster zum Heiligen Gervasius. Dort bleiben sie nicht lange unbemerkt und als die Polizei im Kloster auftaucht, nimmt die Handlung richtig Fahrt auf.

In der Realschule Bad Brückenau finden gerade die letzten Proben für das diesjährige Theaterstück, die Kriminalkomödie "Guns'n'Nuns" statt. Diese wird von der Theatergruppe "Spektakulös", die im Moment aus acht Mädchen und zwei Jungen aus den Klassenstufen 7 bis 10 besteht, Ende März aufgeführt.

Viele Stunden harter Probenarbeit liegen hinter den jungen Schauspieltalenten.

Eine leichte Aufregung ist schon bei allen zu spüren, denn die Premiere des Stückes rückt immer näher und erfahrungsgemäß wird erst nach dem letzten Vorhang die Anspannung von allen Beteiligten abfallen.

Das Stück wird am Freitag, 27. März um 19 Uhr in der Aula der Realschule Premiere feiern. Eine zweite Aufführung findet am Sonntag, 29. März, um 18 Uhr statt. Karten für die beiden Abende sind im Sekretariat der Schule zu erhalten, Tel.: 09741/ 2574. red