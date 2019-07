Schüler wissen, was im Notfall zu tun ist

Die "Glück Auf"- Grundschule Stockheim hat 36 Juniorhelfer. Die Schüler der Klassen 3a und 3b sind fit in Erster Hilfe. In einer Abschlussprüfung erreichten sie den begehrten Juniorhelferausweis und können durchaus als potenzielle Lebensretter in Erscheinung treten.

Bemerkenswert war, dass während der Prüfungsaufgaben doch tatsächlich ein ernsthafter Notfall eintrat. Der von den vor Ort weilenden Rettungssanitätern, Benno Ruhs und Robin Peter vom BRK-Kreisverband Kronach, herbeigerufene Rettungswagen war binnen weniger Minuten auf dem Schulhof. Und wie überall gab es auch hier einige neugierige Kinder.

Erstaunlich selbstbewusst und beherzt traten nun die "Prüflinge" in Erscheinung und riefen die Gaffer sehr besonnen zurück und die Rettungskräfte konnten ihre wichtige Rettungsaktion ungehindert durchführen. Trotz dieses Zwischenfalls ließen sich die Drittklässler nicht aus der Ruhe bringen und meisterten ihre Prüfungsparcours mit vier Aufgaben mit Bravour. Dabei ging es vor allem erst ums Trösten und dann wurde Hand angelegt beim Fingerkuppenverband, Kopfverband, bei der stabilen Seitenlage und der Reanimierung. Natürlich wurde auch der mit technischen Hilfsgeräten ausgestattete Rettungswagen besichtigt.