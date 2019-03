Schüler wetteifern beim Badminton

Die Schulmeisterschaft im Badminton-Einzel findet am Freitag, 22. März, ab 14 Uhr für die Jahrgänge 2005 bis 2008 und am Samstag, 23. März, ab 9 Uhr für die Jahrgänge 2004 und älter in der Turnhalle der Rudolf-Steiner-Schule statt. Schüler der Stadt und des Landkreises (bitte Schülerausweis mitbringen) der Jahrgänge ab Geburtsjahr 2008 melden sich bis zum 18. März an unter Telefon 09561/55033 (Schulbüro) oder per Mail an: gerhard.kurtzius@gmx.de. red