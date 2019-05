Schüler werden zu "Ballhelden"

Die Grund- und Mittelschule Pressig feierte ein buntes und lustiges Schulfest mit Sport, Sozialem, kreativen Spielen, Musik, Tanz Theater und Ausstellungen. Parallel dazu lief auf dem Sportgelände die Aktion "Ballhelden" (Foto) in Zusammenarbeit zwischen Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) und Bayerischem Fußballverband (BFV). Über 100 Grundschüler nahmen an der Aktion teil. Deren Ziel ist es, Freude am Fußball mit sozialem Engagement zu verbinden. Kinder können Ballhelden werden und mit ihrer Begeisterung für Fußball anderen Kindern in Not helfen, indem sie Punkte sammeln, für die sie Erwachsene aus ihrem Umfeld für eine kleine Spende gewinnen. Foto: K.- H. Hofmann