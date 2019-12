Schüler verbinden Kunst und Umweltschutz

Christiane Reuther "Kultur aus (Omas) Leinen", war ein Unterrichtsprojekt überschrieben, bei dem die Schüler der Albrecht-Dürer Mittelschule Haßfurt die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellten. Als ein vielseitig einsetzbares Unikat mit individuellen Eindrücken aus der Kreisstadt wurden Einkaufstaschen und Geschenkbeutel nachhaltig, ökologisch und fair von den Schülern selbst gestaltet und genäht.

Im Weinhaus Schaffner präsentierte jetzt Schülersprecherin Sophie Gnaust im Beisein der Klassenlehrerin Susanne Glöckner (8b) und des Schulleiters Matthias Weinberger, der Leiterin des Kultur- und Tourismusamtes Haßfurt, Silke Brochloß-Gerner, sowie der Inhaber Sabine und Renee Büchner die Taschen und Beutel der Öffentlichkeit.

Fächerübergreifendes Projekt

Geboren worden war die Idee, nachdem sich die Schüler im Kunstunterricht mit Bildmotiven von Haßfurt auseinandergesetzt hatten, wie die Klassenlehrerin erläuterte. Die gerahmten Kunstwerke inspirierten die Schüler, diese der Öffentlichkeit weiterzugeben. Und schon war unter dem Aspekt des Umweltbewusstseins die Idee geboren, Einkaufstaschen und Geschenkbeutel mit den verschiedensten Ansichten der Kreisstadt zu gestalten.

Im nächsten Schritt durchsuchten die Jugendlichen die Schränke ihrer Großmütter nach Leinentüchern - und wurden fündig. "Es war ein fächerübergreifendes Projekt", sagte Schulleiter Matthias Weinberger sichtlich stolz.

Im Deutschunterricht wurden die Texte für die Anhänger verfasst. Die Stoffe wurden zugeschnitten und von Hand genäht. Nur das Bedrucken der Taschen und Beutel wurde ausgelagert. Hierfür fand man Unterstützung bei einem gemeinnützigen Projekt, dem Reha- und Arbeitswerk (RAW), einer Werkstatt der Lebenshilfe Schweinfurt. Für den Verkauf der Unikate fand man mit dem Kultur- und Tourismusamt und dem Weinhaus Schaffner die entsprechenden Partner.

"Die sind gut gemacht"

Renee Büchner vom Weinhaus Schaffner lobte die Idee der Schüler. Auf diese Weise würden sich die Schüler mit ihrer Heimat auseinandersetzen. Aber auch die Qualität der Taschen und Beutel überzeugte den Haßfurter Weinhändler: "Die sind handwerklich gut gemacht".

Über 200 Geschenkbeutel und Taschen sind im Umlauf, die zum Selbstkostenpreis angeboten werden. Beides kann im Weinhaus Schaffner in der Schlesingerstraße und in der Touristinformation in der Bahnhofstraße in Haßfurt erworben werden. Als krönenden Abschluss hat sich die Schule mit diesem Projekt für den Deutschen Klimapreis in Berlin beworben. Dieser wird im Laufe des Schuljahres vergeben.