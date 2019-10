Schüler und Eltern der Waldorfschule vollziehen Spatenstich

Mit einem Bau-Auftaktfest feierte die Freie Waldorfschule in den Mainauen in Haßfurt am Samstag den bevorstehenden Bau eines neuen Schulhauses. Auch wenn der eigentliche Baubeginn noch etwas auf sich warten lässt, wollte man unbedingt noch in diesem Jahr mit einem sozusagen inoffiziellen Spatenstich feiern, sagte Joachim Brohm als Mitglied der Schulführung, der zusammen mit Geschäftsführerin Annette Achilles die Gäste empfing.

Hintergrund dafür ist das 100. Jubiläum, das die Waldorfschulen in Deutschland dieses Jahr begehen. Die Gestaltung der Feier übernahm Radiomoderator Julian Schöner, der einst selbst die Waldorfschule in Haßfurt besuchte. "Das ist das erste Mal in meiner 20-jährigen Dienstzeit, dass die Eltern nicht mithelfen mussten", verkündete Brohm, denn Lehrer und Verwaltung hätten das Fest alleine organisiert.

Abriss und Neubau

Dass die Eltern im engeren Sinne doch mitgeholfen haben, erklärte Ullrich Winter als Mitglied des engeren Baukreises. Beim Abriss der alten Villa und der Scheune, die sich auf dem Baugrundstück am Ziegelbrunn befanden, waren nämlich die Mütter und Väter fleißig am Werk wie auch bei der Rodung des Geländes. Der Umriss des geplanten Schulhauses wurde mit Sägespänen gezeichnet, an deren Markierung die Schulkinder und Festgäste ihre mitgebrachten Spaten in die Hand nahmen und symbolisch mit dem Bau begannen.

Bürgermeister Günther Werner, der zusammen mit dem stellvertretenden Landrat Oskar Ebert, Schulrätin Susanne Vodde, Stadtkämmerer Wolfgang Hömer und einigen Stadträten gekommen war, überbrachte seine Glückwünsche "zu so viel Bauenergie" in Reimform und untermauerte diese mit einer Geldspende. Außerdem versprach das Stadtoberhaupt eine zügige Bearbeitung des Bauantrages, so dass im März 2020 voraussichtlich mit dem Neubau der Waldorfschule begonnen werden kann.

Das geplante dreigeschossige Gebäude soll die Erste bis Achte Klasse in Zukunft beheimaten. Ebenso werden dort eine neue Küche mit Mensa, einige Fachräumen sowie Räume für die Mittagsbetreuung untergebracht. Eine zumindest teilweise Ausführung in Holzbauweise ist genauso angedacht wie die Begrünung der Dächer. Der Kostenrahmen für das gesamte Projekt beträgt acht Millionen Euro, wie mitgeteilt wurde.

Unter dem Motto der Schulgemeinschaft "Jeder Einzelne ist wichtig, um etwas Großes entstehen zu lassen", können Inte-ressierte einen eigenen Beitrag leisten. In der "Mainauen-Bauhütte", die ab sofort bei jeder Schulveranstaltung geöffnet ist, kann man sich mit eigenen Mosaiksteinen im neuen Schulhaus verewigen. Dort soll der Main an der Wand des Treppenhauses entstehen. Mit Hilfe von Schablonen konnten die Besucher schon beim Bau-Auftaktfest Muscheln, Fische oder Meerjungfrauen aus Ton ausschneiden und mit dem eigenen Namen versehen. Diese Tonplatten werden dann glasiert und gebrannt, so dass die Kunstwerke Teil des großen Wandmosaiks werden, erklärte der Werklehrer Walter-Johannes Pirling. cl