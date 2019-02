Schüler umfassend bilden

Die Rudolf-Steiner-Schule im Coburger Stadtteil Beiersdorf hat in diesem Jahr doppelten Anlass zum Feiern. Das zu Grunde liegende Konzept der Waldorfpädagogik entstand im Jahr 1919 in Stuttgart. Dort wurde damals die erste Waldorfschule gegründet. Und seit 30 Jahren gibt es in Coburg die Rudolf-Steiner-Schule in Beiersdorf, im früheren herzoglichen Gutshof Callenberg.

Zu den Waldorf-Jubiläen gibt es das ganze Jahr hindurch eine Reihe von Veranstaltungen. Den Beginn macht eine Ausstellung in der Stadtbücherei, die eine große Bandbreite des kreativen Schaffens auf dem Callenberg vom Waldorfkindergarten bis zur Oberstufe der Rudolf-Steiner-Schule präsentiert.

Da wird mit den Werkstoffen Holz und Metall genauso gearbeitet, wie mit Pinsel und Leinwand. Dass Kunst sich auch hören lassen kann, bewies die Musiklehrerin Adelheid von Wechmar bei der Vernissage der Jubiläumsausstellung am Freitag. Dritter Bürgermeister Thomas Nowak (SPD) erinnerte an die Gründung der ersten Waldorfschule 1919 durch Rudolf Steiner und Emil Molt, dem Besitzer der damaligen Waldorf Astoria Zigarettenfabrik. "Mit dieser Schule wurde zum ersten Mal das Prinzip sozialer Gerechtigkeit im Bildungswesen verwirklicht", sagte Nowak. "Emil Molt wollte den Kindern seiner Arbeiter eine gute Schulbildung ermöglichen." Nowak wies auch darauf hin, dass - nach Verbandsangaben - mehr als die Hälfte aller Waldorfschüler ihre Schule mit der allgemeinen Hochschulreife verlassen. Sie brauchen dafür aber Partnerschulen.

Die Ausstellung mit dem Titel "Eine Pädagogik zum Großwerden" kann bis zum Samstag, 9. März 2019, in der Stadtbücherei Coburg zu den üblichen Öffnungszeiten der Bücherei besichtigt werden. mako