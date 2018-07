Schüler trifft Mädchen mit Softairwaffe

Eine zwölfjährige Schülerin und deren Begleiterinnen haben am Nachmittag des Kirchweihmontags im Engelgarten eine Polizeistreife angesprochen. Das Mädchen gab an, dass sie von einem Jungen mit einer Softairpistole angeschossen wurde. Am Oberarm hatte sie durch die abgefeuerte Hartplastikkugel ein Hämatom erlitten. Als die Streife den zwölfjährigen Schützen erspähte, versuchte dieser vergeblich, die Pistole an einem Schaustelleranhänger abzulegen und sich zu verstecken. Er wurde in Gewahrsam genommen und einem Erziehungsberechtigten übergeben. Bei der Pistole handelt es sich um eine Anscheinswaffe, die auf den ersten Blick nicht sofort von einer scharfen Schusswaffe zu unterscheiden ist. Nach dem Waffengesetz ist das Führen einer solchen Waffe bis auf Ausnahmefälle, die hier nicht zutrafen, verboten. Die Luftdruckpistole wurde sichergestellt. Eine Meldung des Vorfalles an die Staatsanwaltschaft folgt.