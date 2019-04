Schüler suchen schöne Fotos für Bildband über Kronach

Wer kennt Kronachs schönste Ecken und Winkel? Wer hat das tollste Foto einer der vielen Feste und Veranstaltungen? Wo gibt es die außergewöhnlichsten Perspektiven und wo die ungewöhnlichsten Einblicke? Um dies herauszufinden, initiieren die Mitglieder des P-Seminars "Bildband" am Frankenwald-Gymnasium einen großen Foto-Wettbewerb. Die ausgewählten Bilder werden im neuen Bildband "Kronach in Bildern" veröffentlicht, der ab 20. November in den Handel soll.

Neben vielen schönen Bildern soll das circa 130 Seiten umfassende Buch im DIN-A4-Format unter anderem auch einen Stadtplan beinhalten sowie wissenswerte Daten und Fakten über Kronach. Ansichten werden im Vergleich früher zu heute gezeigt und ein kleiner Dialektführer soll Einblick in das "Kronicherisch" geben. Geplant ist auch eine Vorstellung der größten ansässigen Firmen.

Wie der Titel verdeutlicht, soll der Schwerpunkt aber auf schönen Bildern liegen. Gesucht werden Aufnahmen unterschiedlichster Themenbereiche. Dabei möchte man auch Dinge zeigen, die einem sonst beim Durchlaufen durch die Stadt nicht unbedingt gleich ins Auge fallen.

Für eine optisch wie inhaltlich bestmögliche, professionelle Gestaltung des Bildbands erhielten die Mitglieder des P-Seminars nun Unterstützung von außen - in Person von Henrik Kuhnlein. Der ehemalige Schüler des Frankenwald-Gymnasiums, Abiturient des Jahrgangs 2016, studiert im Bachelor-Studiengang Mediendesign am Campus Münchberg der Hochschule Hof. Dankenswerterweise stattete dieser nun seiner früheren Schule einen Besuch ab, um den Seminaristen in einem Workshop viele hilfreiche gestalterische und kreative Tipps für den Aufbau sowie Inhalt des Buches sowie insbesondere für die optimale Präsentation der Bilder zu geben.

Hierfür bedarf es aber natürlich zunächst erst einmal richtig toller Aufnahmen. Bislang - zur "Halbzeit" des Foto-Wettbewerbs - konnten sich die Schüler schon über den Eingang einer Reihe interessanter Bilder freuen, wobei aber noch gehörig Luft nach oben ist. "Gerade jetzt, bei dem warmen Frühlingswetter, ergeben sich doch viele schöne Motive", winkt Seminar-Leiter Matthias Simon gehörig mit dem Zaunpfahl.

Besonders freuen würde man sich über außergewöhnliche Motive mit interessanten, vielleicht auch "merkwürdig" erscheinenden Details. Gesucht werden vor allem auch Bilder von Kronachs Stadtteilen sowie von Festen und Feiern im Jahreskreislauf - beispielsweise "Crana Historica", dem Weinfest, Stadtfest, Weihnachtsmarkt und natürlich dem Kronacher Freischießen. Für "Kronach leuchtet" hat man bereits sehr schöne Aufnahmen vorliegen. Sehr willkommen sind dagegen auch weiterhin Aufnahmen von Kronacher Vereinen in Aktion, aus der Stadtgeschichte und von der Festung Rosenberg, Luft- und Panoramabilder, Totalaufnahmen, Fotos mit viel "Action" oder eher ruhige Motive - kurzum: Der Phantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, um Kronach in gebührender Weise in Szene zu setzen.

Jeder Fotograf, dessen Bild abgedruckt wird, erhält ein Belegexemplar des neuen Bildbandes. Die fünf "besten" Bilder werden jeweils mit einem echten Kronacher Sachpreis prämiert: Eintrittskarten für die Rosenberg-Festspiele und ein "Show-Dinner" in der "Bastion Marie", eine Kronach-Card im Wert von 100 Euro, eine Saisonkarte für das "Crana Mare" sowie Schützenfest-Care-Pakete zum Feiern auf der Hofwiese.