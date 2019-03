Schüler streiken in Forchheim

Schüler schwänzen die Schule für die Umwelt: Was bereits in Städten wie Bamberg und Erlangen organisiert wurde, findet am Freitag auch in Forchheim statt. Die Forchheimer Fridays-for-Future (FFF) Ortsgruppe hat für Freitag ab 10.30 Uhr eine Demonstration angemeldet.

Zu der Demo sind ausdrücklich auch Erwachsene, Eltern, Großeltern und alle Bürger eingeladen, die sich für Klimaschutz einsetzen wollen.

Hier startet die Demo

Los geht es um 10.30 Uhr am Stadtpark unterhalb des Spielplatzes an der Ecke Von-Brun-Straße und Bamberger Straße. Dann bewegt sich der Demozug durch die Bamberger Straße zum Rathausplatz und weiter durch die Fußgängerzone zum Paradeplatz. An der Demo nimmt auch die Forchheimer Ortsgruppe der Parents-For-Future (PFF) teil. Diese will die streikenden Schüler unterstützen und hat ihren Ursprung in der Energie- und Klima-Allianz Forchheim. Diese hat sich der FFF-Bewegung in ihrem Anliegen als Beistand zur Verfügung gestellt und steht in Kontakt und Austausch mit den Jugendlichen, schreibt Barbara Cunningham von der Energie- und Klima-Allianz Forchheim in einer Mitteilung. fr