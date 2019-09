Am Freitag, 20. September, streiken in ganz Deutschland und weltweit Schüler, Gewerkschaften, Arbeitgeber zusammen mit der "Fridays for Future"-Bewegung für mehr Klimaschutz und einen radikalen Wandel in der Klimapolitik. In Erlangen beginnt der Klimastreik um 11 Uhr am Schlossplatz. red