Schüler stiehlt Autoschlüssel in Disco

Der Sicherheitsdienst einer Diskothek in der Erlanger Innenstadt hat in der Nacht zum Samstag kurz vor 2 Uhr der Polizei einen Diebstahl mitgeteilt. Eine Besucherin der Diskothek hatte ihre Jacke für kurze Zeit unbeaufsichtigt abgelegt. Diesen Augenblick nutzte ein amtsbekannter 17-jähriger Erlanger Schüler aus, um aus der Jacke einen Autoschlüssel zu entwenden. Zufällig konnte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes diesen Diebstahl beobachten. Zwischenzeitlich hatte der 17-Jährige den Schlüssel jedoch schon in seiner Unterhose versteckt. Bei der durch die hinzugerufenen Polizeibeamten durchgeführten Durchsuchung des 17-Jährigen wurde der Schlüssel gefunden und sichergestellt. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, hatte sich der Jugendliche durch Vorlage eines gefälschten Ausweises den Zutritt zur Diskothek erschlichen. Gegen den Schüler wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Urkundenfälschung eingeleitet. pol