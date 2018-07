Schüler stellen aus

red



Das Thema Jugendarbeit hat sich das Projekt Else 2, das die künstlerische Leiterin Mia Hochrein in Zusammenarbeit mit dem Altstadtverein noch bis 12. August im Bahnhof organisiert, besonders auf die Fahnen geschrieben. Am Freitag, 6. Juli, ist eine der wichtigsten Vernissagen in diesem Zusammenhang: "Fresh Works", frische Arbeiten, nennt sich die Ausstellung mit Arbeiten von Schülerinnen und Schülern des Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasiums, die um 11 Uhr am Vormittag eröffnet wird. Die Ausstellung ist bis 22. Juli immer freitags bis sonntags jeweils von 14 bis 20 Uhr geöffnet.Am 6. Juli veranstaltet das Gymnasium auch seinen Kulturtag im Bahnhof und besucht die Else 2. Es werden Arbeiten zu Streetart, Architekturmodelle, Malerei, Zeichnungen, Drucke und vieles mehr zu sehen sein. Zur Eröffnung gibt Georg Seifried eine Einführung. Ebenfalls am 6. Juli eröffnet wird die Ausstellung "Asyl ist Menschenrecht", eine Info-Ausstellung von Pro Asyl zum Thema Flucht. Eine kurze Einführung dazu gibt die Asylsozialberaterin der Caritas Bad Kissingen , Jutta Ort. Am Donnerstag, 5. Juli, findet wieder von 17 bis 22 Uhr erst ein Workshop elektronische Musik, gefolgt von einer kleinen Aufführung mit Markus Zink statt. Auch die Häkelakademie ist wieder am Start mit Rainer Mößner, von 20 bis 22 Uhr heißt es Freestyle-Häkeln. Internet: www.projekt-else.com