Schüler stapeln Becher im Klassenzimmer

Dosenwurf-Staffel, Becherstapeln und Zucker-Quiz: Beim "Fit4future"-Aktionstag stellten die Schüler der Grundschule Eggolsheim ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten unter Beweis. Klassenzimmer und Turnhalle verwandelten sich dafür in einen Parcours mit mehreren Stationen. Die Kinder zeigten ihr motorisches Geschick, konnten ihr Wissen zu gesunder Ernährung testen und ihren Geist trainieren. Auch die Eltern waren zum Aktionstag eingeladen.

Die Grundschule Eggolsheim gehört zu den derzeit rund 2000 Teilnehmern von "Fit4future", der gemeinsamen Präventionsinitiative der Krankenkasse DAK und der Cleven-Stiftung. "Der ,Fit4future'-Aktionstag ist ein Highlight für unsere Schülerinnen und Schüler", erläutern Schulleiter Alexander Pfister und Mitorganisatorin Barbara Kraus, Konrektorin.

Das Erlernte unter Beweis stellen

"Die Kinder haben sich besonders darauf gefreut, das Erlernte unter Beweis zu stellen und auch ihren Eltern zu zeigen, wie sportlich und geistig fit sie geworden sind. Wir konnten mit dem Aktionstag die "Fit4future"-Idee noch fester in unserer Schule verankern." Der Aktionstag bot außerdem die Gelegenheit, Lehrkräften und Eltern praktische Anregungen zu geben und ihnen die Idee von "Fit4future" zu vermitteln.

Der "Fit4future"-Aktionstag - ein Parcours für Körper und Geist, Bewegung, Ernährung und Gehirnfitness: Bei dem Aktionstag konnten die rund 200 Schüler einen Parcours mit sechs Wettkampfstationen durchlaufen. Barbara Ahrens, Areamanagerin des Projekts, hatte zahlreiche Materialien dabei, die sie am Morgen mit der Lehrerin Doris Schwärmer-Brehm, die den Tag mitgestaltet hatte, aufbaute und anschließend den helfenden Eltern erklärte.

Die Bewegungsstationen erforderten motorisches Geschick, ein Quiz testete das Wissen über Ernährung, und bei den Stationen zum Thema Gehirnfitness konnten die Kinder Körper und Geist trainieren. In kleinen Gruppen wetteiferten alle um den Gruppensieg. An allen Stationen halfen Eltern mit, diesen Vormittag zu einem gelungen Projekttag zu machen. Einige Eltern meinten: "So etwas hätten wir damals in der Schule auch gerne gemacht. Da wäre man gerne noch einmal Schüler." "Fit4future", die gemeinsame Initiative für gesunde Schulen der DAK und der Cleven-Stiftung, setzt mit ihrem Präventionsprogramm bewusst bei den Sechs- bis Zwölfjährigen an. Das bereits seit 2005 bestehende Programm der Cleven-Stiftung wurde 2016 gemeinsam mit der DAK und der Technischen Universität München erweitert und wird kontinuierlich evaluiert.

Ziel ist es, die Lebensgewohnheiten und Lebensstile von Grundschülern spielerisch und nachhaltig positiv zu beeinflussen.

Die teilnehmenden Schulen werden über den gesamten Zeitraum professionell bei der Umsetzung der einzelnen Module Bewegung, Ernährung, Gehirnfitness sowie Verhältnisprävention begleitet und unterstützt. Dazu gehören Workshops für Lehrkräfte, ein Aktionstag für Schüler und Eltern sowie eine Vielzahl von Materialien, die Lust auf eine gesunde Lebensweise machen. red