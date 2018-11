Schüler spenden für Schuhkarton-Aktion

Was wünschst du dir dieses Jahr zu Weihnachten? Eine Wii, ein neues Fahrrad, ein Playmobil-Traumschloss? Und was wünschen sich wohl Kinder aus Ländern wie Bulgarien oder der Slowakei? Was brauchen diese Kinder? Bekommen sie überhaupt Geschenke?

Diese Fragen stellten sich die Kinder der Klasse 3a der Grundschule am Mönchsturm Hammelburg in diesem Jahr. Gemeinsam nahmen sie an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" teil, um für Kinder aus Osteuropa besondere Weihnachtspäckchen zu packen.

Zunächst galt es, einen Eindruck über die Lebensbedingungen von Kindern in Not zu bekommen. Die Kinder lernten Adela, ein Mädchen aus Bulgarien, kennen und schauten einen Kurzfilm über die Reise der Schuhkartons bis nach Bulgarien. Schnell war klar - wir wollen auch helfen.

Nachdem diskutiert wurde, was alles in das Schuhkartongeschenk gehört - und was besser nicht eingepackt werden sollte -, brachten die Kinder ihre Spenden mit in die Schule.

Mit einem Weihnachtsgruß

Schließlich mussten die Päckchen noch verziert und befüllt werden. Die mitgebrachten Dinge wurden, zusammen mit einem Weihnachtsgruß, in den liebevoll gestalteten Schuhkartons verstaut und machen sich nun auf die Reise, um Kindern andernorts eine Freude zu bereiten.

"Weihnachten im Schuhkarton" ist ein Projekt des Vereins "Geschenke der Hoffnung e.V.". Jedes Jahr packen Menschen weltweit kleine Geschenke für Kinder in Not. Dabei wird ein Schuhkarton mit Dingen bestückt, die hierzulande als alltäglich angesehen werden, in den Empfängerländern jedoch als Mangelware gelten. Jeder Karton sollte eine Mischung aus Süßigkeiten, Hygieneartikeln, Schulsachen, Kleidung und Spielsachen enthalten. In Geschenkpapier eingewickelt, verwandeln sich die Schuhkartons in wahre Schatzkisten.

Mit viel Hilfsbereitschaft engagierten sich die Kinder der Klasse 3a für die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Dank ihnen darf sich dieses Jahr so manches Kind über einen ganz besonderen Gruß zum Weihnachtsfest freuen. red