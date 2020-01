Schüler spenden für krebskranke Kinder

Auch in diesem Jahr hat die Schülermitverantwortung (SMV) von neun Mittelschulen im Landkreis Forchheim großen Zusammenhalt gezeigt und fleißig Schokoladennikoläuse an ihren Schulen verkauft, um den Gewinn an die Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen zu spenden. Insgesamt kamen dabei 5000 Euro zusammen.

Bei der Spendenübergabe an der Mittelschule Neunkirchen am Brand hob die dortige Verbindungslehrerin Imke Töpfer, die in diesem Jahr die Aktion schulübergreifend koordinierte, das riesige Engagement der Schülervertretung und die hohe Spendenbereitschaft der Schüler hervor.

Schule sei mehr als nur die Vermittlung von Wissen und Können, sie solle vor allem auch zur Herz- und Charakterbildung beitragen, was in der heutigen Gesellschaft große Bedeutung habe. Töpfer betonte, wie wichtig es sei, dankbar zu sein, für das, was man habe, hinzuschauen, wenn es anderen nicht so gut gehe, und nach eigenen Möglichkeiten Gutes zu tun.

Genau das haben in diesem Jahr Hunderte von Schülern der Mittelschulen Ebermannstadt, Eggolsheim, Gößweinstein, Hallerndorf, Heroldsbach, Kirchehrenbach, Neunkirchen am Brand, der Adalbert-Stifter-Mittelschule und der Ritter-von-Traitteur-Mittelschule in Forchheim bei der inzwischen traditionellen Nikolausaktion zugunsten der "Elterninitiative krebskranker Kinder in Erlangen e.V." getan.

Nach dem Verkauf der Nikoläuse durch die SMV an die Mitschüler konnte die stolze Summe von 5000 Euro an Christine Habermann von der Elterninitiative überreicht werden. Der Dank Töpfers galt in diesem Zusammenhang auch dem "Globus"-Supermarkt in Forchheim, der die über 2000 Schokomänner zum Einkaufspreis an die Schulen abgeben hatte, um die Spendenaktion zu unterstützen.

Die zur Scheckübergabe nach Neunkirchen gekommenen Schülervertreter und Verbindungslehrer der einzelnen Schulen sowie Schulrätin Cordula Haderlein zeigten sich stolz auf die Spendensumme. Die Spende soll den an Krebs erkrankten Kindern in erster Linie signalisieren, dass Jugendliche in ihrem Alter an sie denken und ihnen in ihrer schwierigen Situation Mut machen wollen. red