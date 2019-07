Schüler setzen Zeichen für Europa

Auch diesmal fand die Siegerehrung des bereits zum 66. Mal bundesweit ausgetragenen Europäischen Wettbewerbs für Schüler aller Schularten für den Bereich Oberfranken in der Aula des Meranier-Gymnasiums statt.

Direktor Stefan Völker betonte, dass sich die Schüler mit europäischen Themen beschäftigten und es sei zu hoffen, dass diese Ideen ihr Leben prägen werden. Alexander Wunsch von der Regierung von Oberfranken zeichnete die Preisträger aus. Kreativ lernend Europa entdecken und mitgestalten sei das Ziel des Wettbewerbs. Deutschlandweit hätten 70 057 Schüler ihre Forderungen an die Politik mit Bildern, Collagen oder Text, Plakatkampagnen, Videos, selbst komponierter Musik, Poetry Slams oder internationalen Projekten umgesetzt. Die Jüngsten ließen ein "Parlament der Tiere" tagen oder erkundeten mit dem Flugtaxi den Kontinent. Die Älteren setzten sich kritisch mit der Rolle von Street Art, Influencern, Social Media und Fake News in der Meinungsbildung auseinander und warnten eindringlich vor Umweltzerstörung und Klimawandel. Mit 19 787 Arbeiten aus 190 Schulen seien über ein Viertel der eingesandten Arbeiten aus Bayern gekommen, wobei 114 Bundespreise vergeben werden konnten. Allein in Oberfranken hätten 81 Schüler aus insgesamt 15 Schulen teilgenommen.

Einladung nach Brüssel

Rainer Taubert, Bezirksvorsitzender der Europa-Union, lobte die Schüler, die durch ihre Teilnahme an dem Wettbewerb ein Zeichen für Europa gesetzt hätten.

Europaabgeordnete Monika Hohlmeier bedankte sich bei den Teilnehmern für ihr Engagement und ihre Kreativität. Sie wiederholte ihr erst kürzlich ausgesprochenes Angebot, eine Gruppe des Meranier-Gymnasiums nach Brüssel ins Europäische Parlament einzuladen.

Aus dem Landkreis Lichtenfels wurden drei Schüler der Friedrich-Baur-Grundschule Burgkunstadt zusammen mit ihrer Lehrerin Roswitha Franz ausgezeichnet und vom Meranier-Gymnasium Lichtenfels fünf Schüler aus der Q11 und von 9. Klassen zusammen mit der betreuenden Studienrätin Simone Wais.

Luca Erhard und Celina Lips, die sich mit dem Thema Social Media beschäftigten, sowie Julia Leicht, die das Thema Influencer wählte, durften sich sogar über einen Bundespreis freuen. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgte die Schülerin Lavinia Richter am Klavier. Zum Abschluss der Veranstaltung sangen alle Beteiligten die Europahymne.

Folgende Preisträgerschulen wurden geehrt (in Klammer Anzahl der Schüler): Meranier-Gymnasium Lichtenfels (5), Friedrich-Baur-Grundschule Burgkunstadt (3), Grundschule Thurnau (2), Sebastian-Kneipp-Mittelschule Bad Berneck (1), Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg (8), E.T.A.- Hoffmann-Gymnasium Bamberg (4), wirtschaftswissenschaftliches und naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium der Stadt Bayreuth (6), Gymnasium Alexandrinum Coburg (1), Staatliche Berufsschule II Coburg (1). thi