Schüler schärfen ihren Blick für die Gefahren des Extremismus

Die 10. Klässler der Realschule Hammelburg erhielten in einem knapp zweistündigen Vortrag "Links- und Rechtsextremismus - eine Gefahr für unsere Jugend?" einen Einblick in die Gefahren, die dadurch drohen. Durchgeführt wurde dieser von Alfred Janzik, einem ehemaligen Ersten Kriminalhauptkommissar. Janzik erläuterte den Schülerinnen und Schülern, was man unter Extremismus versteht und von welchen links- und rechtsextremen politischen Gruppierungen und Aktivisten die Demokratie in Deutschland bedroht werde.

Dabei ging er zunächst und auch rückwirkend immer wieder auf geschichtliche Bezüge ein, ob nun Marx und Engels oder auch die Gräueltaten des Dritten Reichs. Gerade aber in der Gegenwart spielen hier viele Gefahren gezielt auf junge Menschen eine große Rolle. Die vielfältigen Erscheinungsformen extremistischer Propaganda wurden den Zuhörern durch Symbole, Bildmaterial, Filmsequenzen und einschlägiges Liedgut eindringlich veranschaulicht.

Bei den Neonazis wurden beispielhaft Kameradschaften und "Nationale Sozialisten" in den Blick genommen und deren Kennzeichen und Kürzel vorgestellt sowie erläutert. Besondere Bedeutung komme der rechtsextremistischen Musikszene zu, die den Einstieg in dieses Milieu bereite. Manche Organisationen bedienen sich gar eines Internetradioformats und nutzen eine eigene App, um Kinder und Jugendliche politisch zu beeinflussen. Besonders erschreckend wirkten dabei die Beispiele, die so geschickt auf Jugendliche zugeschnitten sind, dass sie nur allzu leicht auf Parolen hereinfallen können, um eine Verbundenheit, die ja gerade in diesem Alter erstrebt wird, zu erzeugen, erklärte der Referent. Janzik wies auch auf die Hasskriminalität und auf Fake News hin und erklärte: "Wo die Sprache verroht, ist der Friede bedroht!"

Studienrätin Katja Stürzenberger bedankte sich am Ende des Vortrages beim Referenten Alfred Janzik für seinen umfassenden und informativen sowie aufgrund der dringlichen Thematik sehr wichtigen Vortrag zur Bewahrung demokratischer Werte. red