Schüler sausen und sammeln fast 5000 Euro

"Kinder laufen für Kinder" - unter diesem Motto stand eine groß angelegte Spendenaktion der Grund- und Mittelschule Kirchehrenbach. Alle Kinder der Schule standen in den Startlöchern, um innerhalb von 60 Minuten möglichst viele Runden um das Schulhaus und das Schulgelände zu drehen.

Bereits im Vorfeld hatten sich die Kinder in ihrer Verwandtschaft und Bekanntschaft Sponsoren gesucht, die bereit waren, für jede abgeleistete Runde einen bestimmten Betrag zu zahlen. Auch eine Reihe von Lehrkräften erklärte sich zum Sponsoring bereit.

Als am Stichtag bei freundlichem Wetter Schulleiterin Ute Rothmeyer den Start freigab, setzten sich etwa 140 Kinder hochmotiviert in Bewegung. Der abwechslungsreiche Parcours um das Schulgelände (eine Runde betrug 800 Meter) beinhaltete sowohl abschüssige als auch leicht ansteigende Strecken, den Wechsel zwischen Schatten und Sonne, eine lange Treppe - aufwärts - sowie eine Erfrischungsstation, an der die Schüler jede absolvierte Runde abstempeln ließen und wieder Kraft tanken konnten.

Zu diesem Zweck hatten der Elternbeirat und der Förderverein der Schule Obst, Pausenbrote und frische Getränke bereitgestellt. Rund um das Schulgelände waren die Lehrkräfte postiert, um zu überwachen, dass nicht gemogelt wurde und im Bedarfsfall rasch Hilfe geholt werden konnte. Zum Glück trat dieser Fall aber nicht ein.

Wenn auch gegen Ende der Stunde bei manchen Läufern die Kräfte sichtlich nachließen, so brachten es doch die ausdauerndsten Marathonläufer auf viele Runden.

Danach hatten die jungen Wettkämpfer Zeit, das Geld von ihren Sponsoren einzutreiben. Alles in allem hatten die Schüler der Grund- und Mittelschule Kirchehrenbach unglaubliche 4840 Euro erlaufen. Von diesem Geld ging gut die Hälfte (2500 Euro) an die Kinderkrebsstation im Klinikum Erlangen; der Rest (2340 Euro) wurde dem Elternbeirat übergeben, der seinerseits auch wieder schulische Projekte fördert und unterstützt.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde nahmen Leonie Roderus von der Elterninitiative krebskranker Kinder sowie Tanja Wölfel vom Elternbeirat die großzügigen Schecks entgegennehmen. Beide bedankten sich sehr herzlich für das Engagement der Kirchehrenbacher Kinder und Jugendlichen. red