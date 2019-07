Schüler sammeln für den BN

Birgit Patzak-Waldmann, Lehrerin am Herder-Gymnasium Forchheim, hatte viele Schüler motivieren können, sich an der Haus- und Straßensammlung des Bundes Naturschutz (BN) zu beteiligen. Über 2500 Euro sammelten mehr als 40 Schüler in ihrer Freizeit für Projekte des BN.

Direktorin Ingrid Käfferlein freute sich über das ehrenamtliche Engagement der Schüler. Die fleißigsten Sammler wurden jetzt von den Organisatorinnen Edith Fießer und Heike Niggemann besonders geehrt. Einige Kinder hatten ganz besonders viel Zeit aufgewendet, ihr Engagement wurde mit Ehrenurkungen gewürdigt. Das Geld wird für Naturschutzzwecke und Kinderumweltprojekte verwendet. Alle Sammler wurden mit Eis- und Kinogutscheinen belohnt und zum Ausflug zum "Erfahrungsfeld der Sinne" nach Nürnberg eingeladen. red