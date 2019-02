Mitglied der Jugendkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Garitz gewinnt 1. Preis: Der junge Schlagzeuger Luis Endres aus Garitz hat sich beim bundesweiten Wettbewerb "Jugend musiziert" der vierköpfigen Jury des Regionalwettbewerbs in Schweinfurt mit großem Erfolg gestellt. Der Achtjährige erlangte für sein Solo-Programm eine Spitzenwertung mit 24 von 25 erreichbaren Punkten. Für diese Leistung wurde er vergangene Woche in Schweinfurt geehrt und gewann einen Preis der Sparkasse Schweinfurt.

Stolz ist auch sein Lehrer Timo-Jan Deen, war er doch vor gut 13 Jahren selbst noch als Schüler vor der Jury gestanden. "Es ist schön die eigenen Schüler als nächste Schlagzeuger-Generation an zu sehen, wie sie ihre Erfolge feiern können. Da denke ich mir: Alles richtig gemacht!", bringt er seinen Stolz zum Ausdruck. Auch Vorstand Fabian Schopf ist begeistert: "Da sieht man mal, was bei uns in Garitz so geht. Musik auf höchstem Niveau ist nicht nur auf die Stadt begrenzt", sagt er. "Wir sind sehr stolz auf unseren Nachwuchs!"

Die Jugendkapelle der FFW Garitz bildet seit Jahren Musiker aus und fort. Durch gute Jugendarbeit ist die Zukunft der Kapelle gesichert. Dennoch sind Musiker und Interessierte in jedem Alter herzlich willkommen, in der Jugendkapelle mitzumachen. Ob Quereinsteiger jeden Alters oder Musiker, deren Instrumente reaktiviert werden muss. "Unser Einzugsgebiet ist nicht auf Garitz begrenzt. Bei uns dürfen auch Städter kommen", sagt Schopf und lacht. Mehr Infos über das Musizieren in der Kapelle gibt es bei Fabian Schopf (Tel.. 0160/ 761 25 10) oder im Internet unter jugendkapelle-garitz@gmx.de. red