Schüler nach Unfall ermittelt

Durch umfangreiche Ermittlungen in den Schulen und durch einen Zeugenhinweis konnte ein Schüler ermittelt werden, der am Montag bei einem Verkehrsunfall angefahren worden war. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung B 470/Schulstraße. Dabei war der zunächst unbekannte Schüler in ein Auto gerannt und verletzt worden. Es handelt sich um einen zwölfjährigen Schüler der Mittelschule. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.