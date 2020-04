Schüler malen

Seit Wochen kein Unterricht, keine Freunde, mit denen man spielen kann, kein Urlaub, kein Besuch bei den Großeltern: Die Liste, auf was Schüler zurzeit verzichten müssen, ist lang. Auch für die Pfarrer und hauptamtlichen Mitarbeiter des Seelsorgebereichs Forchheim ist die Liste sehr lang. Die Kinder haben schon Ideen, was sie mit ihren Freunden, in der Schule oder draußen in der Natur am liebsten machen möchten. Was das ist, kann jeder auf ein Bild malen, dass unter dem Thema "Worauf ich mich freue!" steht. Gemalt werden kann mit Buntstiften oder Wachsmalkreiden. Die Größe sollte DIN A3 sein. Außerdem sollte der Name, das Alter und die Adresse auf der Rückseite vermerkt werden, damit sich die Pfarrer melden können. Die unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern, dass das gemalte Bild anonym - jedoch mit Angabe des Vornamens und Alters - veröffentlicht werden darf, ist beizulegen. Die Aktion soll bis zu den Sommerferien laufen. Danach wird eine Jury die zehn schönsten Bilder auswählen und prämieren. Das Bild kann in den Pfarrbüros abgegeben oder in die Briefkästen der Pfarreien eingeworfen werden.