Schüler lesen um die Wette

Beim Regionalentscheid des 60. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels geben sich in der Bücherei am Stadtpark wieder die Schulsieger aus dem Landkreis Kulmbach ein Stelldichein.

Mit zirka 600 000 Teilnehmern jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb der älteste und größte Schülerwettbewerb Deutschlands. Er wird jährlich vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Der Regionalentscheid findet am Mittwoch, 6. Februar, um 15 Uhr in der Bücherei am Stadtpark statt. Sechs Schulsieger werden eigens ausgesuchte Texte präsentieren. Dabei stehen jedem Teilnehmer drei bis vier Minuten zur Verfügung.

Die Kandidaten

Folgende Kandidaten stellen sich der Jury: Eva-Ivana Gottwald, Lena Hessner, Sarah Loh, Emilia Spindler, Paul Spörrer und Nico Steinlein. Sie alle erhalten eine Urkunde und einen Buchpreis. Der Sieger darf zudem zum nachfolgenden Bezirksentscheid fahren. Publikum ist herzlich willkommen.

Mehr unter www.vorlesewettbewerb.de. red