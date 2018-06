Schüler lernten Crimpen

Breites Spektrum



In der heutigen Zeit ist es oft so, dass Abiturienten und andere Schulabgänger sich mit Berufszielen noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben. Es muss nicht immer Studium sein, dies zeigte das Wirtschaftsforum für Gymnasiasten in der Burgkunstadter Firma OFM auf. Der "Verantwortung-Kompass Obermain Jura" hat eine schulartübergreifende Berufsorientierung, die eine regionale Begabtenförderung in sich birgt, in seinem Programm.Kürzlich waren Schüler zu einem Projekttag "Wlan-Ausleuchtung/Switch, eingeladen. Der schulische Begleiter Florian Schmidt sieht in der Begabtenförderung Oberfranken eine große Wichtigkeit.IT-Leiter und Ausbilder Florian Söllner zeigte kurz den Werdegang des Dienstleistungsunternehmens für Telekommunikations- und Informationstechnik der vergangenen 45 Jahre. Von der Verlegung von Datennetzen, Funknetzbauten bis hin zum Bauen von Multimedia-Infrastrukturen und Telekommunikationslösungen reicht die Arbeit des Unternehmens. Elektriker für Informations- und Kommunikationstechnik, IT-Systemelektroniker, Fachinformatiker für Systemintegration, IT-Systemkaufmann und Kaufmann für Büromanagement werden von der OFM gesucht und ausgebildet.Praktisch wurde es dann mit dem Aufbau oder wie es in der Fachsprache heißt "Crimpen" eines Lan-Kabels nach Din-Norm, was die Schüler selbst ausprobieren durften. Die Jugendlichen waren mit Feuereifer dabei.Laurenz Rudrof konnte sich schon vorstellen, einmal in diese Branche einzusteigen. Er ist jedoch der Meinung, dass es im Umfeld des digitalen Bereiches viele interessante Berufe gibt, die man sich erst anschauen müsste. Den ganzen Tag "Crimpen" wäre nicht so toll, meint er schmunzelnd.Switching, Subnetting, Konfiguration bei Programmen die Jugendlichen sind an diesem Tag mit einer Materie verschmolzen, die für die meisten wie eine Fremdsprache anmutet.