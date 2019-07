Schüler lernen die Nachteile von Vorurteilen kennen

Die Dritt- und Viertklässler der Grundschule in Hemhofen bekamen am Freitag Besuch von Außerirdischen. Plexi vom fernen Planeten Komplexia kam angereist, um die Erde mit all ihren Bewohnern kennenzulernen. Er trifft auf die Schülerin Micha, die zusammen mit ihm den Tag erlebt, in der Schule, beim Busfahren, aber auch daheim und in vielen weiteren Situationen. Plexi ist zunächst überrascht von den zahlreichen Vorurteilen und Anfeindungen, die bei den Begegnungen herrschen, kann dann aber diesen Stück für Stück mit Micha zusammen auf den Grund gehen. So wird schnell offensichtlich, dass solche Ausgrenzung nur Nachteile für alle mit sich bringt. In der anschließenden regen Diskussion mit den Schülern zeigte sich schnell, dass Diskriminierung und Ausgrenzung - egal aus welchen Gründen - von niemanden gewollt sein kann. Die Aufführung wurde durch das Projekt "Demokratie und Vielfalt" des Landkreises Erlangen-Höchstadt ermöglicht und kann dort auch angefragt werden. red