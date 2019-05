Schüler laufen sich fit

"Ihr wart super", lobte die Sportbeauftragte der Freiherr-von-Lutz-Mittelschule, Jessica Gabold, die 164 Schüler, die sich an der "Lauf dich fit Challenge" des Bayerischen Leichtathletikverbandes beteiligt hatten. Über 40 Prozent der Teilnehmer bewegten sich 15 Minuten am Stück in einem frei gewählten Lauftempo, fast 50 Prozent liefen ununterbrochen satte 30 Minuten.

"Lauf dich fit!" - unter diesem Motto veranstaltet der Bayerische Leichtathletik-Verband (BLV) seit 2015 in ganz Bayern ein Laufprojekt für Kinder und Jugendliche der Klassen 1 bis 10. Das Ziel des Projekts, dass Kinder und Jugendlichen am Ende des Projektes die Fähigkeit erlangt haben, an einer Lauf-Challenge der Schule 15 oder sogar 30 Minuten ohne Gehpausen ausdauernd laufen zu können. Vorausgegangen waren der "Lauf-Challenge" mehrwöchige Trainingsphasen. Gelaufen wurde auf Grund des Regenwetters in der Sporthalle, wobei nur die Ausdauer gefragt war und nicht die zurückgelegte Distanz. Als Anerkennung gab es eine Urkunde und Armbänder mit dem Logo "Lauf dich fit". "Beim Laufen wird sehr schnell deutlich, dass regelmäßiges Training auch Erfolg bringt. Da gilt für den Sport das Gleiche, wie für das Lernen in der Schule: Erfolg durch Regelmäßigkeit und Ausdauer. Und es ist schon eine Leistung, wenn man es geschafft hat", zeigte sich Rektorin Ulrike Freifrau von und zu der Tann stolz über die erbrachten Leistungen ihrer Schüler. mmm