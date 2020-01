Schüler lässt Energy-Drink mitgehen

Ein 15-Jähriger hat am Mittwochnachmittag aus dem Regal eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße Am Kreisel einen Energy-Drink im Wert von knapp 2 Euro aus dem Regal genommen und ließ diesen in der Innentasche seiner Jacke verschwinden. Daraufhin ging er durch die Kasse, ohne den Drink zu bezahlen. Es wurden nun Ermittlungen wegen Ladendiebstahls aufgenommen und der Schüler an seine Mutter übergeben, die über den Vorfall informiert wurde, so die Polizei Bad Kissingen. pol