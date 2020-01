Schüler-Infotag an der Technischen Fakultät

Was soll ich bloß studieren? Antwort auf diese Frage können Schüler am Donnerstag, 19. März, von 9 bis 13 Uhr beim Infotag an der Technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg finden. Die Veranstaltung wird von den Departments Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik organisiert und findet im Hörsaal H11 in der Cauerstraße 11 in Erlangen statt. red